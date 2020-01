L'Italia cancella tutti i voli da e per la Cina

Traffico aereo chiuso da e per la Cina. Dopo la conferma di due turisti cinesi infetti e ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma in isolamento il premier Conte annuncia il blocco del traffico aereo. "Eravamo già vigili e molto attenti, non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo Paese dell’Ue ad adottare una misura cautelativa di questo genere». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Domani in Cdm adotteremo tutte le misure necessarie, con dentro tutti i ministri e la Protezione civile", ha aggiunto Conte evidenziando che "non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale".