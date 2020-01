Il colpaccio di Berlusconi: si prende un altro governatore e in Calabria batte gli alleati

Grande soddisfazione in casa Forza Italia per il risultato alle Regionali della Calabria, dove Forza Italia si prende il primo posto nella coalizione di centrodestra con un dato che, secondo le prime proiezioni, si attesterebbe intorno all'11% dei consensi, ai quali però andrebbero aggiunti i 9 punti conquistati dalla lista della neogovernatrice Jole Santelli.

Inoltre, pur essendo praticamente scomparso in Emilia Romagna, dove colleziona appena il 2,5% dei consensi, il partito del Cavaliere attualmente ha in forza quattro governatori: Santelli in Calabria, Vito Bardi in Basilicata, Donato Toma in Molise e Alberto Cirio in Piemonte.

Forte di questi dati Berlusconi può esultare: "Finalmente la #Calabria può voltare pagina. Con la Presidente Jole Santelli diventerà il simbolo del riscatto del Sud. Forza Calabria, Forza Italia!". Poi un avviso alla maggioranza: "Si apre una fase nuova. Se la parola democrazia ha un senso, dovrà cambiare il governo restituendo la parola agli italiani prima possibile".