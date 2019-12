Matteo Renzi sciatore si bulla sui social. Valanga di commenti, seppellito così

Matteo Renzi non resiste alla tentazione. E in stile ragionier Ugo Fantozzi in gita aziendale sulla neve ("Sono stato azzurro di sci...") gongola sui social per le "imprese sportive" 2010-2020. "È stato un decennio esaltante: sindaco, premier, adesso Italia Viva. Ma anche a livello sportivo sono felice. L’ho cominciato con la Maratona di Firenze nel 2010, l’ho chiuso oggi sciando sui 4 passi sul Sellaronda. Che meraviglia le Dolomiti", twitta con allegato selfie a denti spiegati.

Autocelebrazione che attira le ironie di molti utenti. Soprattutto per quanto riguarda i "successi" del decennio renziano. "Sindaco, premier, astronauta, indagato un po’ un tutto fare", gli dicono. QUalcuno gli rimprovera di aver dimenticato, nel tweet, "trombato al referendum". "Ti amo come si potrebbe amare Stalin, più di te nessuno mai è riuscito a fare andare più a fondo la sinistra. Continua cosi, sei un grande...; "Arrivi sempre in ritardo, dalla neve ha già twittato di Maio e l'impressione che ha fatto è più o meno la stessa che stai lasciando tu, una grande cafonata". Seguiranno altri successi sportivi per dimenticare le critiche?