Debuttano i facilitatori, la segreteria politica dei 5 Stelle

Il set, allestito negli uffici del Senato, è un divano in pelle marrone, davanti a uno sfondo giallo con i loghi del Movimento 5 Stelle. Ed è lì che sfilano i candidati «facilitatori» del cosiddetto Team del Futuro, la squadra che dovrà affiancare il capo politico Luigi Di Maio. In diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Rousseau, ieri dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, è andata in onda la presentazione degli aspiranti membri della futura «segreteria politica» che sarà ufficialmente presentata domani pomeriggio, alle 18, al Tempio di Adriano a Roma. Nelle vesti di presentatrice c’è Enrica Sabatini, socia di Rousseau, che tra l’altro figura anche tra i candidati «facilitatori nazionali» delle 6 aree organizzative, proposti dal capo politico e sottoposti soltanto a voto di ratifica «in blocco» da parte della base. Alla Sabatini toccherebbe una delle deleghe più pesanti, Coordinamento e affari interni. Compongono il resto della rosa Paola Taverna (Attivismo locale), Danilo Toninelli (Campagne elettorali), Barbara Floridia (Formazione e personale), Ignazio Corrao (Supporto Enti locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle). Le aree del Team del Futuro sono invece 12. Per 5 di queste (Agricoltura e pesca, Sicurezza e Difesa, Esteri e Unione Europea, Ambiente ed Innovazione), come si legge sul Blog delle Stelle, «è pervenuto un solo progetto rispettante tutti i requisiti previsti dal Regolamento».

La consultazione su Rousseau, iniziata giovedì, durerà fino alle 15 di oggi. Ottimista il leader pentastellato: «Il M5S nelle amministrative ha sempre fatto grande fatica perché non ha una struttura territoriale», ha spiegato Luigi Di Maio durante l’intervista a Piazzapulita. «Domenica nasce il nostro primo organo interno del Movimento, è il Team del Futuro con persone che si occuperanno di radicare il Movimento e strutturarlo, ripongo grandi speranze in questo strumento per permettere al M5S di essere molto più forte», ha aggiunto. Prima dell’evento di domani al Tempio di Adriano, intorno alle 12, dovrebbe tenersi una riunione dei facilitatori selezionati col voto online.