Speranza, imboscata de Le Iene. Il Pertini cade a pezzi ma lui non lo sa

Il ministro della Sanità Roberto Speranza visita l'ospedale "Sandro Pertini" di Roma e l'agguato de Le Iene è servito. Il nosocomio romano versa in condizioni disastrose, come mostrano le immagini del servizio: pezzi di soffitto che cadono, pioggia nelle corsie, ambulanze ferme, erbacce, muri scrostati ma il tour organizzato per il ministro si tiene ben lontano dai mille problemi della struttura, dai rifiuti abbandonati ai reparti allagati. Il programma di Italia 1 rivela come nei giorni precedenti siano stati effettuati dei lavori per preparare al meglio la struttura, ma soltanto nelle parti del Pertini che il ministro avrebbe visitato. Il risultato? Al ministro Speranza, il Pertini "sembra l'ospedale dei sogni", dicono Le Iene.

E il ministro - invitato dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato - seppur all'oscuro dei fatti fa una figuraccia. Le Iene gli riferiscono come la struttura sia stata preparata ad hoc, e lui risponde: "Non è vero, non è vero, non è così". Anche D'Amato nega i rimaneggiamenti: "No, assolutamente no. Non abbiamo sistemato le parti dell'ospedale in cui sarebbe passato il ministro". E il servizio si conclude con l'appello di Speranza: "Difendete il sistema sanitario nazionale. Non buttate fango sul sistema sanitario nazionale". Le Iene si chiedono: "Possiamo parlare di un The Ministro show, come nel mondo ricostruito del film "The Truman Show?"