Caccerà Conte? Renzi, la verità sul premier

Caccerà Conte? «Ma di che? Prima mi dicono che ce l’ho messo e poi che lo voglio mandare via». Risponde così Matteo Renzi a «Quarta Repubblica» su Rete 4. Il leader di Italia Viva aggiunge: «Verranno tolte le tasse sulla plastica e sulle auto aziendali. Lo ha detto Conte e io ci credo. Bisogna smettere di considerare tutte le elezioni regionali come un giudizio di Dio. Bisogna abituarci a pensare che la gente sceglie, quando nello stesso giorno vota ad esempio per Decaro sindaco di Bari e la Lega a livello nazionale. Siccome si voterà tra Bonaccini e Borgonzoni, per me vince Bonaccini perché è più credibile. Ma non si può più legare alla vita del governo». E poi imita Berlusconi. «La mia passione non è Silvio» e al conduttore che replica: «Ma lei parla come lui», Renzi dice ironicamente: «Mi consenta».