Un figlio di sinistra? Giorgia Meloni, impensabile: risponde così

"Se avessi un figlio di sinistra? Meglio un figlio che crede in qualcosa, che uno che non crede in nulla". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a "Povera patria" in onda stasera su Rai 2 risponde così commentando un servizio sull’omicidio del commissario Calabresi. "In Italia non c'è memoria condivisa perché la storia viene usata per fare politica, si cerca il mostro nel nostro avversario politico" spiega la Meloni.

Poi sulle elezioni regionali in Emilia Romagna: "Se vinciamo in Emilia Romagna cos’altro devono dire gli italiani a Conte? Credo si possa vincere e che però la vittoria da debba essere data per scontata".