Italia Viva fa acqua. Il centrodestra unito vale il 50 per cento

Il sondaggio politico di Swg per il Tg di La7 non si discosta dalle ultime rilevazioni: la Lega di Matteo Salvini svetta come al solito al 34% (ma perde lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana), quasi il doppio del Pd (-0,3%, i dem sono al 18,3%). I 5Stelle, prima del caso Trenta, crescono dello 0,4% per lo 16,2 per cento. Pd e M5s insieme hanno solo mezzo punto più del partito di Salvini. Nel centrodestra Fratelli d'Italia è sempre a ridosso della doppia cifra (9,5 per cento) mentre Forza Italia cresce dello 0,2 e va al 6,4%. Le forze di centrodestra insieme valgono praticamente il 50%.

Tra i risultati più attesi quello di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi deve crescere in fretta ma l'ultima rilevazione registra un passo indietro importante. IV è al 5% ma cala dello 0,6. .

#tgla7 Ultimi sondaggi SWG sulle intenzioni di voto degli italiani https://t.co/UHAc584O9d — La7 (@La7tv) November 18, 2019