Lega e centrodestra in volata. M5S precipita

Lega e centrodestra ancora in crescita nei sondaggi, tanto che il divario rispetto alla maggioranza giallorossa sale a ben otto punti. Non si arresta invece la perdita di consensi da parte di M5s, mentre il Pd resta stabile e Italia Viva supera per la prima volta la quota del 5%. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi.

Buona la performance di Fratelli d'Italia che sfiora il 10%, salendo al 9,6%. Bene anche Italia Viva di Renzi che supera per la prima volta la soglia del 5%.