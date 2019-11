Ilva, la politica fa solo chiacchiere. ArcelorMittal conferma: via dall'Italia

L’ArcelorMittal lascerà Taranto, in ogni caso, anche se il governo Conte reintroducesse il cosiddetto scudo penale. È tutto messo nero su bianco. Un colpo letale per l’economia dell’Italia contro cui ora maggioranza e opposizione stanno tentando invano di correre ai ripari producendo degli emendamenti al dl fiscale proprio per ripristinare la protezione legale al gruppo franco-indiano, il maggiore al mondo.

E così, mentre circa ventimila lavoratori rischiano il lavoro, Luigi Di Maio è a oltre novemila chilometri dalla Puglia a brindare a Shanghai con il presidente Xi Jinping, affermando che Italia e Cina non sono mai state così vicine. E dire che proprio il capo politico dei 5 Stelle, già ministro dello Sviluppo economico, si era impegnato con il premier, Giuseppe Conte, a risolvere la questione dello stabilimento ex Ilva...

