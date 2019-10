Come palleggia Conte. Meglio premier o pallettaro?

La politica e il calcio, in Italia, non sono poi così distanti, di certo non lo sono nell’immaginario degli italiani. Al gioco del pallone ci sono delle squadre che si affrontano, così come ci sono dei partiti in politica; ci sono dei fuoriclasse in campo nel calcio così come esistono dei leader in piazza e in Parlamento ma soprattutto c’è chi vince e c’è chi perde. La logica del duello, della vittoria e della sconfitta, accomuna due mondi che, per divertimento (il calcio) o per realtà con cui fare i conti (la politica), riguardano 60 milioni e passa di italiani. Chissà, magari sarà anche per questa somiglianza tra pallone e politica, che il Premier Giuseppe Conte, in visita all’imprenditore umbro Brunello Cucinelli, si è messo a palleggiare con un pallone. E lo ha fatto con un certo stile, di destro e di sinistra. Così bene che ci è balenata nella testa una domanda: Giuseppe Conte lo preferite come Presidente del Consiglio o come calciatore? Dite la vostra rispondendo al nostro sondaggio.