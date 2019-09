Conte accetta la sfida de "La Piazza"

In Piazza Plebiscito, torna da premier ma di un nuovo governo, quello giallo rosso. Già lo scorso anno, Giuseppe Conte, era stato protagonista della kermesse politica che puntualmente ha come teatro Ceglie Messapica, borgo collinare di trulli, in provincia di Brindisi. E oggi replica: alle 19, il presidente del Consiglio sarà protagonista de “La Piazza”, evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it. Due ore di confronto per fare un bilancio delle attività del Conte 1 e ragionare sulle prossime scadenze in agenda a partire dalla manovra finanziaria che in questi giorni tiene banco. Sarà intervistato dal direttore del primo quotidiano online, Angelo Maria Perrino, che è anche patron della manifestazione. Va da sé che il dibattito, tra l’altro, verterà anche sui delicati equilibri del Conte 2, soprattutto dopo l’uscita dal Partito Democratico di Matteo Renzi. Ma anche sul ruolo strategico che il nostro Paese dovrà assumere in Europa e sul rilancio del Sud Italia e della Puglia, in particolare, terra di origine, quest’ultima, del premier Conte, essendo nato a Volturara Appula, provincia di Foggia. Prima di arrivare al salotto politico del borgo del Salento, Conte, alle 17, visiterà il Presidio Ospedaliero ad Alta Specialità “Fondazione San Raffaele” sito proprio a Ceglie Messapica.

L’incontro con ospiti, familiari, operatori sanitari e non, rappresenta il riconoscimento più grande per il lavoro svolto dal Centro che si appresta a celebrare il ventennale delle attività e che per gli elevati standard di assistenza si conferma punto di riferimento per il Sud Italia in campo riabilitativo. La Fondazione San Raffaele, nasce con l’obiettivo di promuovere un modello di sanità innovativa coniugata con la ricerca e la didattica, mettendo al centro delle proprie attività la persona umana con tutte le sue complessità, diversità e problematiche anche di tipo sociale.

Vale la pena ricordare che Ceglie Messapica, è un piccolo borgo preromano, famoso per essere terra d’arte e di cultura gastronomica, una sorta di nuovo “Chiantishire”. E ora, grazie alla manifestazione di Perrino, “La Piazza”, è divenuto teatro della politica italiana. Una curiosità: a Ceglie Messapica, sono nati Rocco Casalino (portavoce del premier Conte), la neo ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova e lo stesso direttore di Affaritaliani.it. Ma anche Monsignor Gianfranco Gallone, appena nominato Nunzio Apostolico in Zambia dal Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.

“Vogliamo svincolare il confronto politico dal circo mediatico troppo spesso autoreferenziale che i social network alimentano – afferma il direttore di Affaritaliani.it Perrino. Con “La Piazza” ci auguriamo con passione e umiltà di contribuire, anno dopo anno, non solo ad un’informazione corretta e puntuale, ma al risanamento della frattura tra il Paese e il Palazzo, tra la gente comune e la nostra classe dirigente. Il nostro appuntamento annuale con i protagonisti della politica dopo le ferie vuole rappresentare anche un’occasione per la Puglia e il Sud dimenticato di essere protagonista e di far sentire la sua voce”.

Alla kermesse salentina, hanno già partecipato diversi big della politica italiana, tra gli altri, Giorgia Meloni, Michele Emiliano, Giovanni Toti, Gianfranco Rotondi, Anna Maria Bernini. E così, dopo il successo della seconda edizione, tenutasi questa estate, non poteva mancare “il bis” di inizio autunno e di cui Conte, come detto, sarà protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta via streaming su Affaritaliani.it e su www.governo.it. Per la cronaca, l’intervento del premier a Ceglie Messapica era stato programmato per lo scorso 1 settembre, auspicabilmente affiancato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma la crisi politica aperta dal leader della Lega che ha portato all’epilogo del governo gialloverde, ha scombinato i piani.