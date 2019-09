Scorribande azionarie, Gentiloni come Soros

Paolo Gentiloni si era già internazionalizzato prima della supernomina a commissario europeo per l’Economia. Lo aveva fatto acquistando dal secondo semestre 2018 azioni in borsa di titoli italiani e internazionali. Il suo portafoglio si è così riempito di azioni Microsoft, Array, Wirecard, Amplifon, Cucinelli, Techno Gym, Bio on, Nexi e Adobe. Il valore del portafoglio titoli posseduto non è manco di piccolo conto: alla data dello scorso primo luglio ammontava a «circa 400mila euro».