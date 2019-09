Renzi molla il Pd: vado via, con me trenta parlamentari

L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, lascia ufficialmente il Pd ma garantisce che continuerà a sostenere il Governo Conte. Lo ha annunciato con un'intervista a Repubblica e stamattina presto con un post su Facebook. "Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova - spiega Renzi - per fare politica in modo diverso. Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni. La vittoria che abbiamo ottenuto in Parlamento contro il populismo e Salvini è stata importante per salvare l'Italia, ma non basta. Adesso si tratta di costruire una Casa giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l'Italia e per la nostra Europa".

Quello che "mi fa uscire'' è "la mancanza di una visione sul futuro", dice Renzi nell'intervista. L'ex premier spiega che nel Pd "mi hanno sempre trattato come un intruso''. E il "riflesso condizionato'' di quella sinistra che "non accetta di essere guidata da uno che non provenga dalla ditta'', rimarca. Il "contrappasso'' sarà che "io esco'' e "nei prossimi mesi rientrano D'Alema, Speranza, Bersani. Va via un ex premier ne torna un altro, tutto si tiene'', sottolinea ancora Renzi. E ancora: "Scriverò una lettera aperta agli elettori dem, ma non accetto lezioni da chi ha votato altre liste alle ultime elezioni''.

Ma chi seguirà l'ex premier? "I parlamentari saranno trenta, più o meno. Non dico che c'è numero chiuso ma quasi. La vera sfida saranno le migliaia di persone che sul territorio faranno qualcosa di nuovo e di grande. Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida. Teresa Bellanova sarà il capo delegazione nel governo", dice l'ex premier. "La Leopolda sarà un'esplosione di proposte. Sarà la sede in cui presenteremo il simbolo'' del nuovo soggetto politico ma "sarà uno spazio di libertà per tutti. Parleremo dell'Italia dei prossimi dieci anni non dei prossimi dieci giorni'', spiega Renzi.

"Oggi il Pd è un insieme di correnti. E temo che non sarà in grado da solo di rispondere alle aggressioni di Salvini e alla difficile convivenza con i 5 stelle", dice l'ex premier che su Di Maio dichiara: "Non convince. Non ho fatto tutto questo lavoro per morire socio di Rousseau".