Aria di scissione nel Pd. Renzi pronto ai gruppi autonomi

Matteo Renzi sarebbe ormai pronto a lanciare l'iniziativa dei gruppi autonomi in Parlamento. Ma tra i renziani stessi non sono pochi a nutrire dubbi sull'operazione. Alessia Morani, tra le più fedeli tra le parlamentari renziane, afferma senza mezzi termini che lei resterà nel Partito Democratico e si spinge a fare appello a tutti perché non si metta in difficoltà il governo giallorosso nel giorno in cui si completa la squadra. Un'altra prima linea renziana è Simona Malpezzi che, seppur non utilizzando i toni definitivi della collega, conferma che casa sua è il Pd finché questo rimarrà un "partito plurale".

Il coordinatore dei comitati civici Ritorno al Futuro, Ivan Scalfarotto, è in attesa di un chiarimento: finché non ci sarà una decisione - dice - è inutile parlare di ipotesi. Richiamare domani sera, insomma. Anche perché nel tardo pomeriggio Matteo Renzi sarà nello studio di Bruno Vespa e "da lì arriverà una indicazione precisa", scommettono esponenti renziani al Senato. Fonti parlamentari vicine all'ex segretario dem confermano lo smarrimento dei fedelissimi: "Rischia di essere un'operazione di piccolo cabotaggio", viene sottolineato con riferimento al numero di parlamentari che potrebbero seguire Matteo Renzi. Si spera in una ventina di deputati, quanto basta per mettere in piedi un gruppo autonomo a Montecitorio. Tra i parlamentari che seguirebbero Renzi, al momento, ci sarebbero i deputati Maria Elena Boschi, Anna Ascani, Luciano Nobili, Michele Anzaldi, Luigi Marattin, i coordinatori dei comitati civici Ettore Rosato e Ivan Scalfarotto. Al Senato il fedelissimo Francesco Bonifazi, mentre Andrea Marcucci ha già fatto sapere di voler rimanere nel Pd. "Per quello che vogliamo fare, i numeri sono sufficienti in tutti e due i rami del Parlamento", assicura comunque Nobili.

Intanto, Giachetti annuncia di voler lasciare la direzione del partito. Una scelta che, stando a quanto scrive su un post Facebook, non ha a che fare con l'operazione di Renzi. "Capisco perfettamente le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questo accordo e in cuor mio io, davvero, mi auguro che possa funzionare. Non posso, però, rinnegare le mie convinzioni sul Movimento Cinque Stelle e su tutto quello che è successo in questi anni perché sono cose che a me pesano", spiega. Una scelta sulla quale il vice segretario vicario del partito, Andrea Orlando, chiede al collega un supplemento di riflessione: "Io penso che per guidare un percorso come quello che ci attende serva il contributo di chi ne diffida e persino di chi è stato contrario. Per questo spero che Roberto Giachetti ci ripensi e rimanga in direzione".