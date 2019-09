Prove di centrodestra unito contro il governo M5s-Pd. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il Segretario della Lega Matteo Salvini hanno avuto oggi "un cordiale incontro. Hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo", fa sapere Forza Italia. "È andato tutto bene, benissimo. Siamo in piena sintonia. Abbiamo parlato un po' di tutto e dell’opposizione", ha spiegato il Cavaliere lasciando la sua residenza milanese dopo l’incontro Salvini che è uscito in auto senza parlare con i giornalisti.

Durante l'incontro, secondo quanto si è appreso da ambienti di Forza Italia, i due leader hanno parlato tra l'altro delle prossime elezioni regionali, in particolare quella in Umbria, della legge elettorale e di una opposizione comune in Parlamento.