La paura di Zingaretti "Renzi non fare follie"

"Leggo tutti i giorni indiscrezioni, suggerisco ai giornalisti di chiedere anche perché, non si capiscono i motivi alla base di un fatto lacerante. Come ha detto Papa Francesco sullo scisma, mi auguro, in piccolo, non avvenga" nel Pd. Lo ha detto Nicola Zingaretti, a Porta a Porta, parlando dei gruppi parlamentari di Renzi. Durante la trasmissione di Vespa è stato chiesto a Zingaretti se gli dispiace che Calenda e Richetti abbiano annunciato di lasciare il Pd. «Assolutamente - ha risposto il segretario Pd - Calenda è stato molto coerente, io lo dico sempre: ha avuto una posizione e l’ha portata agli estremi, io non lo condivido», spiega, mentre per Richetti dice «mi auguro che ci reincontreremo».