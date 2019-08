Di Maio alza la posta. Ira Pd

Di Maio alza la posta e carica i siluri nei tubi di lancio del sommergibile dei 5 Stelle che segue a quota periscopio la rotta fino ad ora tranquilla della nave appena varata del Conte bis. La moltiplicazione dei punti programmatici ultimativi del Movimento e la chiosa finale della dichiarazione tutta d’un fiato all’uscita della consultazione col Premier incaricato, «O così o altrimenti sarà meglio tornare al voto e, aggiungo, il prima possibile», oltre che suscitare perplessità e inquietudine hanno fatto pensare a un attacco da sindrome da vice premier mancato. Un evidente colpo di coda, al quale, con molta discrezione e prudenza, il premier incaricato ha lasciato trapelare che intende replicare con i fatti: proseguendo nell’elaborazione del programma e della formazione del nuovo Governo. « Di Maio scherza col fuoco» hanno commentato invece gli analisti finanziari dopo che a pochi minuti dalla sua presa di posizione lo spread, fino allora ai minimi, è aumentato di circa 10 punti. Secondo gli esperti di finanza, la situazione in cui si sarebbe venuto a trovare Di Maio all’interno del Movimento, dopo il marasma del tira e molla con Salvini e la Premiership sfuggitagli e passata nelle mani del Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, è analoga a quella di un credito in sofferenza che necessita di un piano di ristrutturazione per rientrare.

Politicamente l’analisi costi-benefici del rilancio del vice premier uscente, implica un onere insopportabile per i 5 Stelle. Fare saltare con l’alibi dei punti programmatici la formazione del nuovo Governo appena incardinata dal Quirinale, sulla base dei consensi confermati dai gruppi parlamentari e dai vertici del Movimento, per il venir meno della vice presidenza a Di Maio, rappresenterebbe per i grillini un autentico suicidio elettorale. E riconsegnerebbe il Paese a Matteo Salvini e alla Lega, i quali lascerebbero all’opposizione quel che resterebbe dei 5 Stelle e farebbero il Governo col centrodestra. Una debacle su tutti i fronti insomma: questo lo scenario unanimemente previsto in caso di sconvolgimento delle posizioni e di fallimento del tentativo di Conte di formare il nuovo esecutivo con una maggioranza giallo rossa. Nonostante le tensioni, quello che viene considerato dai più ottimisti come l’ultimo fine settimana di crisi, servirà ai 5 Stelle per resettare le fibrillazioni interne e ricondurre al traguardo il nuovo esecutivo.