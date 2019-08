Per la quarta volta un governo del Pd non votato alle urne

Se nascerà il governo rossogiallo, sarà la quarta volta in 6 anni che il Pd va al governo senza aver vinto le elezioni. Specialista in scorciatoie giudiziarie per far cadere i governi Berlusconi, il maggior partito della sinistra - nonostante le divisioni interne - ha collezionato 3 premier, presidiato Palazzo Chigi e ministeri chiave e ora si accinge a una nuova occupazione del potere insieme ai nemici del M5s. Questa volta con la pistola politica di Renzi puntata alla tempia di Zingaretti. In una democrazia parlamentare si tratta di manovre del tutto legittime, per carità, purché non si abbia l'impudicizia di ammantarle con la scusa dell'interesse nazionale...

