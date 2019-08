Salvini all'ultimo assalto: nasce il governo delle poltrone

"Pare che stia nascendo un governo che ha le poltrone come unico collante, lontano dal Paese reale" e nato da un "gioco di palazzo". Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato va all'attacco dell'accordo di governo che sta prendendo corpo in queste ore tra Pd e Movimento 5 Stelle. "Capiamo adesso il perché dei tanti no come quelli sull'Autonomia. Rimaniamo increduli che il taglio dei parlamentari sia sparito dall'orizzonte. Se qualcuno preferisce il governo con Bibbiano, Banca Etruria, Mps, noi facciamo volentieri mille passi avanti", ha detto il leader della Lega che spiega: "Non stiamo facendo appelli alle piazze, continuo a garantire stabilità a questo Paese. La via maestra è il voto".

"Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto per l'Italia e per gli italiani. Qualcuno per il patto per le poltrone vuole smontare quello che abbiamo fatto finora", ha ribadito il ministro dell'Interno: "Sta vincendo il partito delle poltrone", ha aggiunto.

"Se vuoi fare il cambiamento non puoi governare col Pd, con Renzi, Lotti, Prodi e compagnia", ha detto Salvini sottolineando che "per anni il Pd ha detto l'esatto contrario dei Cinquestelle. Se la famosa discontinuità avesse il volto di Conte che ha firmato il dl sicurezza, gli italiani hanno chiaro il ribaltone".