Tavoli programmatici? No, il Pd si è già seduto a tavola con M5s

Nella sede nazionale del Pd al Nazareno ieri hanno apparecchiato sei tavoli tecnici per elaborare il programma da sottoporre al M5s oggi per il matrimonio con il M5s. Mentre gli esperti discutevano però i leader e capocorrenti della sinistra hanno già iniziato a sedersi alla tavola imbandita del nuovo esecutivo, iniziando ad attribuirsi le poltrone da ministro svuotate della Lega e quelle che dovrebbe cedere per l’accordo anche Luigi Di Maio. Ormai i capi fazione e corrente sentono già l' acquolina in bocca per il ritorno al comando, cosa che come ricorda il nostro Riccardo Mazzoni avverrebbe per l'ennessima volta in questi anni senza passare dalle urne. Suda invece ogni camicia possibile il segretario Nicola Zingaretti...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI