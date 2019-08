Governo rosso-giallo, intesa vicina? Per i Dem nessun ostacolo insormontabile

È terminato l'incontro tra i capigruppo M5S-Pd alla Camera. Il M5S ha posto sul tavolo il taglio dei 345 parlamentari. "Per noi - hanno dichiarato - è un punto fondamentale e propedeutico. Servono garanzie su questo aspetto". Sul tavolo anche la manovra e naturalmente il nodo del premier: le divisioni interne al Pd non aiutano nella trattativa ma secondo la delegazione Dem non ci sono ostacoli insormontabili"