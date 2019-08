I big sfilano al Quirinale da Mattarella. Meloni: "Le elezioni sono l'unica strada"

«La nostra idea è che non sia inevitabile avere un Governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non ce l’ha nel Paese perché tutte le ultime elezioni le ha vinte il centrodestra. Invece qui si prendono in considerazione ipotesi di governi che aprono i porti e si inventano la patrimoniale. Gli italiani vogliono un Governo stabile e solo il voto può darlo». Lo ha detto la presidente di FdI Giorgia Meloni dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.