"Boschi mummia". E l'ex ministra "resuscita" in bikini

Posta una foto in bikini al mare con le amiche e risponde agli attacchi del leader della Lega Matteo Salvini. Anche l'ex ministra Maria Elena Boschi si fa sentire a colpi di tweet e nel caos della crisi di governo resuscita: "Salvini che dice: siamo attaccati da un gruppo di renziani ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago".