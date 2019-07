Il Consiglio dei ministri, convocato per le 15, è stato sospeso dopo pochi minuti. Dalla Lega fanno sapere che dovrebbe comunque riprendere nel corso della giornata. Si parla di "problemi tecnici" , ma a pesare sono le divergenze di Lega e M5S sulla riforma della giustizia. All'ordine del giorno, infatti, c'è il disegno di legge recante "deleghe al governo per l’efficienza del processo civile e del processo penale, per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonché disposizioni sulla costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura e sulla flessibilità dell’organico di magistratura".

Sulla riforma Bonafede pesa la contrarietà della Lega, per cui i due alleati di governo restano distanti. Il vicepremier Salvini ha chiesto di "essere coraggiosi", "no ad una riformina - ha detto - non è il momento della timidezza".

Il testo al momento, tra le principali novità, prevede la riduzione dei tempi dei processi civile e penale a un massimo di sei anni tra primo grado, appello e Cassazione, soprattutto attraverso una stretta alla durata delle indagini preliminari, con sanzioni per i magistrati che non rispettano i tempi; interventi sull’ordinamento della magistratura e su composizione e sistema elettorale del Csm, meritocrazia per le nomine e regole più stringenti per il rientro in ruolo delle toghe che fanno politica.