L'Ue alza un muro per bloccare Salvini

La parola d’ordine è: nessun incarico di rilievo nell’Unione Europea ad un leghista. Per questo le forze politiche tradizionali in Europa, socialisti, popolari, verdi e liberali, stanno mettendo su un cordone sanitario contro la Lega di Matteo Salvini e contro il Front National di Marine Le Pen per non fargli toccare palla. Nessun commissario dei due partiti di destra dovrà passare. A dare la notizia è il quotidiano spagnolo, di area progressista, «El País», che ieri in prima pagina titolava: «I gruppi europeisti isolano Salvini e la Le Pen al Parlamento europeo». Nell’articolo, che proseguiva nelle pagine interne, tra le altre cose si legge: «Sono 73 però nessun potere concreto». E ancora: «Il gruppo politica ID, Identità e democrazia (ndr, il raggruppamento di destra di cui fanno parte Lega e Front National) aspirerà la prossima settimana a qualche presidenza di importanti Commissioni. Popolari, Verdi, socialisti e liberali, hanno fatto un patto per bloccare le candidature di ID negli incarichi di responsabilità nel nuovo Parlamento». «El País» riporta anche un virgolettato della eurodeputata e leader del gruppo socialista europeo, Iratxe Garcia, che sottolinea come le forze della destra abbiano dichiarato «di voler rompere il progetto europeo e questo non lo possiamo permettere». La notizia della...

