Renzi ingrato dona solo le briciole al Pd

Matteo Salvini e i leghisti i più generosi. L’altro Matteo - Renzi - e i suoi «renziani» tra i più «spilorci». È il quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi. Il Tempo, infatti, ha avuto modo di visionare l’elenco delle «Dichiarazioni congiunte ex art. 4 L.659/81 pervenute dal 1° maggio 2018 al 4 giugno 2019». Si tratta, sostanzialmente, delle donazioni che i partiti sono tenuti per legge a comunicare agli uffici del Parlamento. Va specificato che l’elenco non tiene conto di quanto i parlamentari potrebbero aver versato prima del periodo in esame. E che le donazioni sono detraibili al 26% fino a un massimo di 30mila euro. Quindi i parlamentari riescono a «recuperare» fino a circa 7mila euro. Infine, va segnalato come nella lista, tranne in casi sporadici, non compaiano esponenti del MoVimento 5 Stelle, che versano parte del loro stipendio da parlamentari - trecento euro ciascuno al mese - all’Associazione Rousseau.

Fatte queste premesse, non si può non notare come sia il Carroccio ad annoverare gli onorevoli più generosi nei confronti del partito. Si va dai 54mila euro versari in...

