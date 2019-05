Clamoroso strafalcione nel referendum su Di Maio

Nota di colore, nella schermata per la votazione c’era un errore. Era infatti scritto: «Confermi Luigi Di Maio vieni capo politico del MoVimento 5 Stelle?».

Probabilmente nel sistema operativo di Rousseau era attivo un traduttore automatico dall’inglese all’italiano che ha tradotto in «vieni» la parola «come» (il verbo «to come» in inglese significa per l’appunto «venire»). I votanti ci hanno riso tutto il giorno: almeno un momento leggero in una giornata piuttosto pesante.