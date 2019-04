Cade il muro delle ultime giunte Pd

La mega inchiesta che ha travolto i vertici del Partito democratico in Umbria, coinvolti nel presunto scandalo dei concorsi truccati nella sanità, fa rimpiombare i democrat nell’incubo giudiziario dal quale, negli ultimi tempi, sembravano essere più o meno usciti. Quella umbra, infatti, è solo l’ultima di una serie di indagini che, in svariate regioni italiane, ha colpito al cuore il partito fondato da Walter Veltroni ormai 12 anni fa, e stavolta rischia seriamente di vanificare il tentativo del neo segretario Nicola Zingaretti di ridare ossigeno a un partito quasi moribondo.

Appena quattro giorni fa, ad esempio, è saltato fuori che il presidente Pd della Regione Puglia, Michele Emiliano, è sotto inchiesta con il suo capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, per una vicenda attinente a una fattura da 65mila euro pagata da due imprenditori baresi a una agenzia di comunicazione che ha curato proprio la campagna elettorale del governatore per le primarie del 2017. Emiliano, subito dopo la deflagrazione della notizia sui giornali, ha dichiarato di aver fornito «piena collaborazione al fine di consentire l’acquisizione di tutti gli elementi utili, nella convinzione di avere operato con assoluta correttezza e rispetto delle leggi».

Ma il governatore pugliese non è l’unico presidente di Regione Pd ad avere grane con la giustizia. Con lui, infatti, c’è anche Mario Oliverio, che da qualche anno guida la giunta calabrese. Il 17 dicembre scorso il «lupo della Sila», così lo chiamano da anni in terra calabra, si è svegliato con sul capo l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, San Giovanni in Fiore (Cosenza), firmato dal Gip distrettuale di Catanzaro, Pietro Carè, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza, denominata «Lande desolate», in materia di appalti pubblici (in particolare la realizzazione della sciovia di Lorica e dell’aviosuperficie di Scalea). L’accusa contestata dalla Dda di Catanzaro, diretta dal procuratore capo Nicola Gratteri, è di abuso d’ufficio. Per la procura, ci si trova di fronte a...

