Xi Jinping a Roma incontra Mattarella

Tra Italia e Cina c'è una amicizia "solida" e bisogna riconoscere l'importanza della partnership economica tra i due paesi, ma con dei paletti. Sergio Mattarella aveva anticipato così l'arrivo a Roma del presidente cinese, Xi Jinping, con una lunga intervista ai media della Repubblica popolare (Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina), e avverte: "Gli investimenti servono" ma "le tecnologie non siano usate per il predominio".

Il presidente cinese ieri è arrivato ieri a Roma nella Capitale blindata per l'occasione e oggi è stato accolto al Quirinale. La delegazione è stata scortata dai corazzieri a Cavallo. Il leader cinese, accompagnato dalla moglie Peng Liyuan è stato accolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla figlia. Nel cortile si è svolta poi la tradizionale cerimonia d'onore l'esecuzione degli inni nazionali.

Nel frattempo però dibattito sul memorandum, ribattezzato Via della Seta, non si è ancora sopito, soprattutto in seno alla maggioranza di governo, e il presidente della Repubblica fino a ieri ha vigilato portando con discrezione il suo pensiero, senza mai farlo pesare. La Lega aveva contestato alcuni passaggi dell'intesa, soprattutto in merito al 5G, facendo sue le preoccupazioni degli Stati Uniti su un possibile attacco cyber alla sicurezza nazionale. Spigoli che sono stati smussati con l'allargamento del golden power palla tecnologia 5G e con il riequilibrio di alcuni accordi, soprattutto quelli riguardanti i porti italiani. Sul 'Belt and Road Initiative' però il leader del Carroccio, Matteo Salvini, continua a non voler metterci il cappello, tanto che non incontrerà il presidente cinese nella sua due giorni romana.

Mattarella, nella sua intervista ai media cinese, aveva precisato: "L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". L'intensificazione dei rapporti economici fra i due paesi però "deve passare, attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile" con una raggio di azione "equivalente, reciprocamente libera ed equilibrata, con la rimozione di barriere, che ancora si frappongono ai flussi commerciali".

Insomma la Cina non rappresenta e non deve rappresentare un pericolo, bensì una occasione per rilanciare il made in Italy, creare opportunità di sviluppo, tutto nel perimetro in cui l'Italia deve stare: il patto Atlantico. Nessuna offesa quindi nei confronti degli Stati Uniti. Rassicurazioni arrivano anche dal premier Giuseppe Conte che comunque sottolinea: "Non c'è da convincere nessuno, l'accordo o si sottoscrive o non si sottoscrive, abbiamo deciso di farlo". "Doverosamente, siccome siamo in famiglia - aggiunge - informerò i miei partner su quello che stiamo facendo ma non c'è nessun problema".

Oggi dopo il bilaterale con il presidente della Repubblica italiana, Xi incontrerà la presidente del Senato Elisabetta Casellati (alle 15.30) e il presidente della Camera Roberto Fico (alle 17). Una fitta agenda di appuntamenti, che prevede per il presidente cinese anche dei momenti 'turistici' nella Capitale con visita al Colosseo e in Campidoglio. Dopo le 18, Xi porterà il suo saluto al business forum dove si discuterà, sempre nell'ambito della nuova via della Seta, di cooperazione economica e industriale nei Paesi terzi. La giornata clou sarà quella di sabato a Villa Madama per la firma del memorandum con il premier Giuseppe Conte.