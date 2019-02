Diciotti e il quesito farsa del voto M5S. Salvini: "Facciano quello che vogliono"

Il ministro Matteo Salvini ha agito o no nel pubblico interesse, impedendo lo sbarco dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti? È questa la domanda alla quale i militanti del M5S saranno chiamati a rispondere nel voto on line sulla piattaforma Rousseau, domani dalle 10 alle 19 sul quesito formulato al contrario. Chi è favorevole al processo per Salvini dovrà barrare il no, e viceversa. In soldoni: chi vota no manda Salvini a processo; chi vota sì lo assolve. E il ministro dell'Interno ribadisce da La Maddalena: "Facciano come vogliono, va sempre bene. È chiaro che chiunque sta leggendo le carte si rende conto che la lotta agli scafisti e all’immigrazione clandestina è fatta per il bene degli italiani e la sicurezza degli italiani".

In termini pratici, chi ritiene che il titolare del Viminale abbia agito nell’interesse dello Stato, dovrà votare sì, opponendosi al processo; chi giudica invece che la decisione di Salvini non abbia tutelato il pubblico interesse, dovrà mettere la croce sul no e negare l’autorizzazione.

Il Blog delle Stelle, nell’annunciare i termini e il regolamento del referendum, riassume le tappe della vicenda della nave Diciotti, ricordando che "martedì 19 febbraio, la Giunta per le autorizzazioni sarà chiamata a decidere se il ritardo dello sbarco dei migranti dalla nave Diciotti sia stato deciso ’per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo". "Ricordiamo brevemente i fatti. Tra il 20 e 25 agosto scorso, mentre 137 migranti si trovavano sulla Diciotti, ovviamente con assistenza sanitaria e alimentare, il Ministro degli Esteri e il Presidente del Consiglio Conte stavano sentendo i leader degli altri paesi europei affinché ognuno accogliesse la propria quota di migranti. Questo accordo doveva essere raggiunto prima dello sbarco perché, altrimenti, sarebbero dovuti rimanere tutti in Italia".

Intanto Grillo ironizza: "Se voti sì vuol dire no, se voti no vuol dire sì. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste" scrive sulla pagina Facebook riferendosi al meccanismo del voto on line sulla piattaforma Rousseau.