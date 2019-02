Regionali in Abruzzo: vola il centrodestra

Il centrodestar vola nelle elezioni regionali in Abruzzo. Secondo le prime proiezioni Swg il candidato del centrodestra, Marco Marsilio è in testa allo scrutinio con il 48,9%. Staccati Legnini (28,7%) e Marcozzi (21,2%). Secondo gli instant poll diffusi da La7, invece, alla chiusura delle urne in Abruzzo Marsilio è dato fra il 41 e il 45 per cento. Il candida del centro sinistra Giovanni Legnini è accreditato di un risultato fra il 30 e il 34%, mentre Sara Marcozzi, del M5s, è data fra il 22 e il 26%.

È del 43,12% il dato definitivo - reso noto dal portale Eligendo del ministero dell'Interno - dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Abruzzo. Confermato il calo, del 2,64%, rispetto alle consultazioni del 2014.

In corsa per la poltrona di governatore, dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso (Pd) eletto in Senato, ci sono Marco Marsilio sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Politica e Unione di Centro-DC-IDeA; Giovanni Legnini (Partito Democratico, Abruzzo in comune, Centristi per l'Europa-Solidali e Popolari, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Avanti Abruzzo - Italia dei Valori, Abruzzo Insieme - Abruzzo Futuro, +Abruzzo, Centro Democratico); Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle e Stefano Flajani di CasaPound Italia.