Pd in crisi. Si vende anche il camper

Il camper è del 1990 ed è in vendita da due giorni su marketplace, la seguitissima sezione di Facebook dedicata alle compravendite. Costa 3.500 euro. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse un camper del Pd e, dunque, ricoperto da adesivi, slogan e simboli del partito.

L’annuncio è stato messo dal deputato Roberto Morassut, già assessore all’Urbanistica del Campidoglio nella Giunta guidata da Walter Veltroni. L’inserzione è stringata: «Camper Ford 1990. Motore rifatto. Solido. Batteria nuova. Attrezzatura interna perfetta. Ottimo per viaggi medi. Lento ma affidabile». Poi l’ultima avvertenza: «Scritte elettorali da togliere prima della vendita a carico del venditore».

Certo non è proprio il momento migliore: dare via il camper del Pd a 3.500 euro (certamente trattabili) dà il senso di un partito arrivato ormai alla canna del gas. Una specie di liquidazione per chiusura attività. Come se non bastassero litigi, divisioni, accuse incrociate che tengono in scacco un movimento che sembra allo sbando. Ma tant’è.

Dal canto suo Roberto Morassut non ha certo pensato all’impressione che avrebbe suscitato con il suo annuncio. Ha provato, semplicemente, a vendere il mezzo, di sua proprietà, e finito già da un po’ in una rimessa. «Con quel camper negli ultimi due anni ho...

