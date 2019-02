Parte il reddito di cittadinanza. Di Maio presenta card e sito

Si alza il sipario sul sito del reddito di cittadinanza e sulla card per usare il contributo. Alle 15 all'Auditorium Enel di Roma "presento la prima card della storia della Repubblica per il reddito di cittadinanza", ha detto il vicepremier M5S Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano D'Arco. "Oggi è una grande giornata - ha aggiunto - perché nel pomeriggio lanceremo il sito internet per il reddito di cittadinanza".

Il portale serve a chiedere il reddito di cittadinanza ma fino al 6 marzo darà solo informazioni, parallelamente a Poste e Caf. Innanzitutto i requisiti per avere il contributo ma anche quali documenti sono necessari e dove richiedere Isee e Spid.

La card, secondo quanto trapelato, ha l'aspetto di una comune carta di credito, gialla con i numeri a rilievo e il logo delle Poste. Nessun nome sopra, e aspetto "discreto" per rispetto della privacy.

La procedura prevede la presentazione della domanda. Dopo la verifica dei requisiti da parte dell’Inps, una mail o un sms certificherà l’accoglimento. Il richiedente sarà poi convocato alle Poste per la consegna della card in tempi. Procedura che, secondo le previsioni, impiegherebbe circa una decina di giorni.