Renzo Bossi ora fa l'influencer. E i troll si scatenano

Pose da modello, sguardo (un po' fisso, in realtà) in camera e abiti casual. Renzo Bossi è tornato, e fa l'influencer di Instagram. Il Trota, figlio del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, coinvolto nelle ben note vicende come la Rimborsopoli lombarda e la laurea albanese sta cercando una nuova strada parallela a quella di imprenditore agricolo. Il suo nickname è Theimportanceofbeingbossi e fino a oggi con un centinaio di post ha calamitato l'attenzione di 4.700 follower. Difficile però capire che tipo di influenza voglia esercitare tra hashtag modaioli (come #streetstyle, #renzobossistyle) e motivazionali in stule self made man (#imprenditore, #creators, #motivation, #businessman...).

Le foto lo ritraggono in location urbane e gite fuori porta, anche accanto a uno dei suoi trattori per rimarcare che è "the farmer influencer, visto che qualcuno pensa che non esista l'azienda agricola".

IL TROTA TROLLATO - Tutto bello, peccato che Bossi junior è costretto, un commento sì e uno no, a rispondere a chi lo dileggia per la nuova avventura social o lo attacca su rimborsi regionali, sulla laurea in Albania o sui 49 milioni di euro che la Lega deve restituire.