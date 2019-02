"Quale partito unico, Salvini mi ruba i voti". Berlusconi demolisce il centrodestra

"Salvini mi sta rubando voti? Sembra di sì, spero che gli italiani si accorgano di quello che sta facendo questo governo e che si ravvedano". Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi demolisce il centrodestra su Radio Capital a "Circo Massimo". L'ex premier si augura "che gli italiani, l'Altra Italia, si accorgano di quello che sta facendo questo governo e che si ravvedano". Tra il leader di Forza Italia e l'alleato leader della Lega, lanciatissimo nei sondaggi, la tensione è alle stelle. "Non credo ci siano le condizioni per fare un partito unico del centrodestra. Le fusioni non sono mai state seguite da successi. Non credo che interessi a Salvini né a noi. E poi loro sovranisti, noi vogliamo rafforzare l'Europa, cambiandola".

L'ex Cav dunque non molla la presa sperando che le tensioni interne alla maggioranza, con l'indecisione del M5S che potrebbe costare a Matteo Salvini l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti nel caso Diciotti, ponga fine a "una formula di governo innaturale, assolutamente negativa per gli italiani" come denunciato su "Repubblica".