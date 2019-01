Quel pasticciaccio brutto dei profughi

Lo sgombero del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, poco fuori Roma, potrebbe essere il prodotto di un inaspettato cortocircuito politico-burocratico che nessuno avrebbe voluto. Se ieri, dunque, le scene di immigrati (grandi e piccoli) portati via senza tanti complimenti (in alcuni casi non si sa nemmeno dove) hanno prodotto l’ennesima lite fra Fabio Fazio e Matteo Salvini (per il primo siamo di fronte a «un’ulteriore prova di disumanità e incoerenza» che «aumenta disperazione e ingiustizia»; per il secondo, Fazio «il milionario (a carico degli italiani) più si arricchisce, più perde il contatto con la realtà», è forse necessario mettere a fuoco ciò che ha prodotto il caos e le polemiche intorno al Cara che ospitava 535 persone titolari di protezione umanitaria o richiedenti asilo in attesa di conoscere il proprio destino.

La gestione del Centro era affidata a una cooperativa della Basilicata, l’Auxilium, che aveva in mano un contratto triennale scaduto il 31 dicembre del 2018. Ma prima della scadenza, ecco il punto, il ministero dell’Interno aveva...

