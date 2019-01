Con la giacca della Polizia indossata ormai come se fosse una seconda pelle, Matteo Salvini ha scelto la diretta Facebook e il parco a pochi passo dall’asilo "Mais e girasole" della Magliana, teatro ieri dell’agguato che ha causato l’uccisione di un uomo di 34 anni che aveva accompagnato i figli a scuola, per replicare al duro attacco che poche ore prima gli era arrivato da Virginia Raggi e da diversi esponenti del MoVimento 5 Stelle proprio riguardo l’accaduto.

«Caro Sindaco Raggi, il ministro lavora subito per i cittadini e la città, ma ognuno faccia il suo mestiere – ha affermato -. I sindaci si preoccupino di coprire le buche delle strade perché non si possono fare i rally in giro per Roma evitando le le buche...». La replica del ministro, lunga e piccata, non poteva non partire dallo stato della manutenzione della Capitale, ormai leit-motiv dei leghisti ogni volta che si parla della giunta romana con cui i rapporti – dopo la breve "pace" dettata dall’assoluzione della sindaca sul caso Matta e dal delicato dossier dell’approvazione della manovra – sono di nuovo...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI