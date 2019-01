Salvataggio Carige, il Pd accusa Conte di conflitto d'interessi

il decreto salva-Carige, la banca di Genova, infiamma lo scontro politico e arriva a toccare direttamente il premier. "Il Presidente del Consiglio ieri era in Consiglio dei Ministri? Si è allontanato prima della decisione sulla banca Carige? Esiste un evidente conflitto di interesse tra il giro stretto delle amicizie professionali di Conte ed i provvedimenti del governo?". Se lo chiedono 25 senatori del Partito democratico, in una interrogazione urgente rivolta allo stesso premier Conte, a prima firma di Simona Malpezzi e Dario Parrini e sottoscritta dai colleghi Fedeli, Collina, Margiotta, Alfieri, Astorre, Garavini, Bellanova, Rojc, Magorno, Boldrini, Manca, Cucca, Bini, Sudano, Valente, Misiani, Iori, Laus, D’Alfonso, Ginetti, Giacobbe, Patriarca e Verducci.

"In particolare - scrivono i senatori dem - il professor Guido Alpa è stato presente nella Commissione esaminatrice del concorso svolto nel 2002 per l’assegnazione della cattedra di Diritto privato , vinto dall’attuale Presidente del Consiglio Avv. Conte e ha condiviso con lo stesso uno studio legale. Il Professor Alpa è stata una figura di primo piano nella storia recente dell’istituto ligure. Dal 2009 al 2013 è stato membro del consiglio di amministrazione di Carige - continuano i parlamentari - mentre dal dicembre 2013 al febbraio 2014 di quello della Fondazione Carige, azionista di riferimento della banca. Da aprile 2013 a dicembre 2013 è stato invece presidente di Carige Assicurazioni e Carige Vita Nuova. Lo stesso presidente del Consiglio dei ministri - si legge nell’interrogazione dei senatori Pd - ha svolto nel recente passato a lungo il ruolo di consulente e legale di Raffaele Mincione, socio di Banca Carige". Sempre secondo i senatori dem "sono questi i motivi che evidenziano un chiaro conflitto di interesse del Presidente Conte che ci spingono a chiedere formalmente come si è comportato ieri in Consiglio dei Ministri".

Un'interrogazione analoga sul conflitto di interessi del premier Conte sul caso Carige è stata annunciata alla Camera anche da Luigi Marattin: «La presenterò», conferma all’Adnkronos il deputato del Pd. Marattin chiede chiarimenti sul voto in Cdm sul provvedimento ’salva Carigè da parte del premier considerato che lo stesso Conte è stato socia dell’avvocato Guido Alpa, già consigliere di Carige e della Fondazione Carige, e consulente del banchiere Raffaele Mincione, socio Carige.

Il primo effetto del caso Carige, quindi, è quello di aver ricompattato il Pd. Lo certifica Matteo Renzi che, su Twitter, rilancia i tweet degli altri big del partito critici nei confronti soprattutto di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il senatore del Pd scrive: "Hanno approvato un decreto per salvare la banca di Genova. Giusto, serve ai risparmiatori. Ma così certificano di aver mentito quando attaccavano noi sulle Venete, Etruria, Ferrara. Il tempo è galantuomo e fa giustizia delle tante bugie di questi piccoli imbroglioni".

A rispondere sul salvataggio della banca, ci pensa Matteo Salvini: "Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati".