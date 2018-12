Ressa per fare il discorso di Capodanno

L’etere sarà più affollato rispetto ai passati fine anno. Segnali audio e video faranno a gomitate per arrivare prima agli utenti o followers che dir si voglia. Ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta, qualora si avesse voglia di ascoltare i discorsi di Capodanno di vari leader politici. Sono finiti, infatti, i tempi delle Reti unificate che per alcune decine di minuti inchiodavano davanti a un teleschermo e a un altoparlante radiofonico oltre quindici milioni di italiani per ascoltare il rituale discorso del Capo dello Stato.

Oggi, invece, i satelliti avranno un bel da fare, per evitare l’ingorgo di miliardi e miliardi di parole, spesso al vento. Matteo Salvini è già pronto. Per il secondo anno consecutivo, il vicepremier leghista seguirà il discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Basta con gli anni di «boicottaggio» - nel 2015 Salvini disse che avrebbe preferito guardare il cartone animato «Masha e orso» con la figlia rispetto all’intervento del Colle - si va avanti infatti nel segno avviato a fine anno scorso, quando per la prima volta, l’attuale ministro dell’Interno annunciò che avrebbe ascoltato le parole di Sergio Mattarella. E così farà pure stasera. Dopodiché, il capo del Carroccio si collegherà in diretta Facebook per fare gli «auguri» ai suoi sostenitori. Non sarà certo un «contro-discorso» a quello del Quirinale, tengono a precisare dal suo staff. E quindi niente più toni duri come quelli che Salvini usava nei confronti di Giorgio Napolitano. Il traffico satellitare, rischia l’«ingorgo» con i Cinquestelle. A parlare via social i tre pezzi da novanta del MoVimento...

