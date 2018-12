Manovra 2019, arrivato il via libera definitivo

Via libera della Camera alla manovra 2019. Il provvedimento, approvato con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari, termina il suo iter parlamentare. Ora passa al Quirinale per la promulgazione e poi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Soddisfazione viene espressa dagli esponenti del governo. "Ho già smentito. Non vedo perché dovrei andarmene". Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria interpellato dai cronisti commenta le voci di una sua possibile uscita dall’esecutivo. Il ministro parla lasciando Montecitorio dopo l’approvazione della legge di Bilancio e aggiunge: "È la manovra che tutti abbiamo voluto". Gli fa eco Di Maio: "Sono soddisfattissimo". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. Infine il premier Conte: «Siamo soddisfatti dell’approvazione. Ora ci prendiamo qualche giorno di pausa».