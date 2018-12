Pd in piazza contro la manovra: "La democrazia è stata calpestata"

"I cittadini in questa legge non sono rappresentati". Così Emanuele Fiano del Partito democratico intervistato durante la manifestazione in piazza Montecitorio organizzata dai dem contro la Manovra in corso di approvazione. "Si è calpestata la democrazia parlamentare ed è un fatto grave - aggiunge - bisogna che il presidente Fico ricordi che è suo compito tutelare tutti, non solo alcuni".