Salvini linciato per una foto. Sui social esplode il delirio

È stata una colazione con pane e Nutella indigesta, quella con cui il vicepremier, Matteo Salvini, ha dato il buongiorno ai suoi follower su Twitter la mattina del 26 dicembre. Erano passate poche ore dall’esecuzione a sangue freddo nel centro di Pesaro di Marcello Bruzzese, fratello di un pentito di 'ndrangheta. A Catania, intanto, la macchina dei soccorsi era in piena attività dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 causata dall’attività dell'Etna (fortunatamente senza vittime). «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro??», ha cinguettato il ministro a commento di una foto in cui addenta con soddisfazione la sua colazione. Nessuna delle due notizie di cronaca era ancora stata commentata dall'attivissimo ministro dell’Interno sui suoi profili Social e le opposizioni non hanno perso l’occasione per attaccare il leader del Carroccio.

Visualizza questo post su Instagram Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro?? Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: Dic 26, 2018 at 12:33 PST

Uno dei primi a rispondere, è stato il sindaco della città marchigiana, Matteo Ricci: «Caro Ministro Salvini, c’è la città di Pesaro sconvolta per l’omicidio di un uomo sotto protezione, fratello di un collaboratore di giustizia. Quando ha finito pane e Nutella vorremmo avere qualche informazione e rassicurazione. La ringrazio». «La protezione dei pentiti e dei loro parenti è fondamentale per combattere le Mafie. Oggi invece ci svegliamo e leggiamo che c’è stato un morto a Pesaro. Il Ministro degli Interni che si fa selfie demenziali, per distrarre l’attenzione, ha paura e scappa dalle sue responsabilità», ha tuonato Nicola Zingaretti, in corsa per la segreteria del Pd. «Inadeguato, incapace, vergognoso», gli ha fatto eco il compagno di partito, Marco Di Maio. «Il senso dello Stato dovrebbe venir prima di ogni cosa e invece il ministro degli interni ci informa che fa colazione con la Nutella. Una vera vergogna», ha ribadito il vice presidente dem, Ettore Rosato.

Nel delirio social, tra la pioggia di critiche, è arrivata la risposta del ministro: il 27 dicembre sarà sia a Pesaro che a Catania. La mattina, alle 11.30, sarà in prefettura a Pesaro per prendere parte al comitato di ordine pubblico e sicurezza. Il pomeriggio, alle 15.30, si sposterà in Sicilia in visita sui luoghi colpiti dal sisma.