"Zingaretti metterà i lavoratori sull'astrico" Barillari twitta la gaffe e poi la cancella

Voleva attaccare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ed invece è finito sotto attacco (dei social). Il consigliere regionale del M5S Davide Barillari famoso per le sue posizioni no-vax e la proposta di mettere in quarantena i bambini appena vaccinati, scivola come il collega di partito, il ministro Di Maio, sulla grammatica. Sui social voleva infatti denunciare il lavoro del dem in merito al prossimo appalto del Cup invitando tutte le sigle sindacali a non firmare l'accordo: "Il presidente metterà sull'astrico centinaia e centinaia di lavoratori e famiglie" aveva scritto su Twitter cinguettando il clamoroso errore grammaticale. Il tweet è stato subito rimosso.