In commissione di vigilanza Rai sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente Rai. Per il via libera serviva una maggioranza dei due terzi, cioè 27 voti su 40 componenti a commissione. Pd, Leu e Fi, pur presenti, non hanno partecipato al voto. Unica eccezione il forzista Alberto Barachini che è presidente della commissione e ha votato, presumibilmente scheda bianca.