Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

4disera, caso Electrolux: l'attacco di Lucio Malan: "E' un piano di smantellamento"

Esplora:
Foto: Mediaset
Sullo stesso argomento:

  • a
  • a
  • a

I lavoratori dell'Electrolux sono nell'occhio del ciclone. L'azienda ha annunciato il suo piano industriale che prevede 1.700 operai a rischio disoccupazione. Se n'è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 13 maggio su Rete4. In collegamento c'era Lucio Malan che ha descritto la posizione del governo e le prossime mosse dell'esecutivo.

 

 

     

 

"Il ministro Urso è intervenuto subito e ha espresso solidarietà ai lavoratori che si sono trovati in questa situazione da un giorno all'altro. Ha convocato un tavolo di crisi. Questo non è un piano industriale ma, come ha detto il ministro Urso, è un vero e proprio piano di smantellamento del tutto inaccettabile. Ci saranno degli interventi basandosi anche sul fatto che questa azienda ha preso dei soldi e ci sono anche norme che vincolano chi ha preso dei soldi a farne un determinato uso. Naturalmente la cosa deve essere analizzata tecnicamente. Dovremo assumere delle informazioni". 

Dai blog