4disera, caso Electrolux: l'attacco di Lucio Malan: "E' un piano di smantellamento"

Foto: Mediaset

13 maggio 2026 a

a

a

I lavoratori dell'Electrolux sono nell'occhio del ciclone. L'azienda ha annunciato il suo piano industriale che prevede 1.700 operai a rischio disoccupazione. Se n'è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 13 maggio su Rete4. In collegamento c'era Lucio Malan che ha descritto la posizione del governo e le prossime mosse dell'esecutivo.

"1.700 operai Electrolux rischiano la disoccupazione"



L'intervento di Lucio Malan a #4disera pic.twitter.com/3BzxYzckZ1 — 4 di sera (@4disera) May 13, 2026

"Il ministro Urso è intervenuto subito e ha espresso solidarietà ai lavoratori che si sono trovati in questa situazione da un giorno all'altro. Ha convocato un tavolo di crisi. Questo non è un piano industriale ma, come ha detto il ministro Urso, è un vero e proprio piano di smantellamento del tutto inaccettabile. Ci saranno degli interventi basandosi anche sul fatto che questa azienda ha preso dei soldi e ci sono anche norme che vincolano chi ha preso dei soldi a farne un determinato uso. Naturalmente la cosa deve essere analizzata tecnicamente. Dovremo assumere delle informazioni".