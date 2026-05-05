Dentro la notizia, Abbate gela tutti: "Marco Poggi domani rischia". Cosa sa

Valerio Castro 05 maggio 2026 a

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A Pavia è il giorno dell'audizione di Stefania e Paola Cappa come persone informate dei fatti relativamente all'omicidio della cugina, Chiara Poggi, a Garlasco il 13 agosto 2007. Domani è fissata l'audizione, sempre come testimone, del fratello della vittima Marco Poggi, nello stesso giorno in cui la Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio. Se ne parla nella puntata di martedì 5 maggio di Dentro la Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Il giornalista Carmelo Abbate invita tutti a guardare già alle audizioni di domani, quelle dei due amici, Marco e Andrea.

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"La mia è una libera interpretazione", spiega Abbate che sottolinea come per Marco Poggi sia "la terza convocazione a indagine in corso, io non penso che sia stato chiamato in concomitanza con l'indagato per acquisire informazioni", che in caso gli inquirenti avrebbero già avuto la possibilità di acquisire.

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Dove vuole arrivare il commentatore? "Se lo chiami una terza volta a ridosso della chiusura delle indagini in qualche modo pensi che lui non abbia detto tutta la verità, e vuoi in qualche modo metterlo davanti alle sue contraddizioni", spiega ribadendo che si tratta di "una mia lettura, assolutamente non supportata da notizie e da elementi". Ma, continua, "se la mia lettura è giusta Marco Poggi domani rischia, magari di essere indagato". Insomma, per Abbate gli inquirenti potrebbero averlo convocato per verificare delle contraddizioni che, se emergeranno, potrebbero spingerli a contestare qualcosa. Siamo nell'ambito degli scenari e delle ipotesi, tanto che l'avvocato di Sempio, Angela Taccia, presente in studio, non ci gira attorno: "Non riesco a immaginarmi Marco Poggi indagato". Non solo. Se ci fossero delle contraddizioni nella sua versione "si sarebbe già contraddetto tempo fa, l'hanno sentito tante volte, dopo 19 anni non spunta una contraddizione così".