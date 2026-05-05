Caso Garlasco: terminata audizione Stefania Cappa

05 maggio 2026 a

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Milano, 05 mag. - (Adnkronos) - È terminata pochi minuti fa l'audizione di Stefania Cappa, la cugina di Chiara Poggi, convocata come testimone (quindi con l'obbligo di rispondere) nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco. Entrata e uscita dalla caserma Montebello di Milano in modo riservato, Stefania Cappa sarebbe arrivata intorno alle 13.30. Alla mattina è stata sentita dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano la sorella Paola Cappa. Anche lei è riuscita a non farsi notare dai numerosi giornalisti in attesa fuori dai vari ingressi del complesso militare.

Domani è fissata l'audizione, sempre come testimone, del fratello della vittima Marco Poggi, nello stesso giorno in cui la Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.