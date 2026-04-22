Meloni, altro assalto di Solovyev: “Seguace di Mussolini e complice dei crimini del fascismo”

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Gianni Di Capua 22 aprile 2026 a

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Il giornalista russo, Vladimir Solovyev, torna a rivolgersi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo gli insulti in televisione che hanno portato alla convocazione dell'ambasciatore russo da parte della Farnesina. "Signora Meloni, le parlo da ebreo, perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane. È già successo più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a lei, seguace del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, è personalmente responsabile della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei", scrive su Telegram. "Condividendo le idee di Mussolini, lei si rende complice di tutti i crimini dell'Italia fascista e, logicamente, dovrebbe esserne corresponsabile", aggiunge. "In ogni caso, lei dimostra simpatia per questi crimini sostenendo lo stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici sul territorio russo e non ha mai fatto mistero dei suoi ripetuti complotti per assassinare qualcuno. Quando mi risponderà personalmente, tenga sempre presente questo", conclude.

Meloni, l'attacco violento della tv russa. Insulti in italiano e volgarità

“Putt…na", "idiota patentata", "vergogna della razza umana": erano queste invece le offese pesanti e sessiste, rivolte in italiano alla premier da Solovyev, conduttore tv vicino al Cremlino. Durante la ì trasmissione 'Polny Kontakt', sul suo canale Solovyev Live, il conduttore aveva parlato dell'incompetenza dei politici europei. "Vergogna della razza umana", "bestie naturali", aveva detto il conduttore in italiano. "Idiota patentata", "Giorgia put…”, ha anche detto riferendosi direttamente alla premier, "che brutta donnuccia cattiva". "Questa Meloni è una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si è candidata con slogan completamente diversi", aveva poi proseguito il conduttore parlando in russo. "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Donald Trump, al quale aveva precedentemente giurato fedeltà”. E ora il nuovo attacco.