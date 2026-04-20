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L'aria che tira, Capezzone inchioda la sinistra sullo scandalo Antimafia: "Silenzio tombale"

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Valerio Castro 
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L'opposizione va all'assalto del governo di Giorgia Meloni nell'illusione di farlo cadere, ma la memoria è corta e l'attenzione selettiva. Nel corso della puntata di lunedì 20 aprile de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, c'è Vincenzo Amendola del Pd che spara a zero sul centrodestra per l'energia, con le tensioni internazionali che gravano sull'approvvigionamento di risorse. Daniele Capezzone ribalta le argomentazioni del dem: "Contrariamente ai vostri alleati del Movimento Cinque Stelle, a un pezzo di stampa di centrodestra e anche a un segmento di centrodestra, non si vede per quale ragione ci debba essere fretta di prendere il gas dalla Russia quando lo si può prendere dall'Algeria e dall'Azerbaijan", osserva il direttore de Il Tempo. Meloni, ricorda, "andrà in Azerbaijan ad aumentare il gas che arriva attraverso il Tap che i grillini non volevano", senza contare che la Russia ce lo venderebbe a prezzo di mercato.

 

Il fatto è un altro, argomenta Capezzone: "Se mi si dice, guarda che su tante cose i governi sia di centrosinistra che di centrodestra sono stati troppo cedevoli rispetto all'Unione Europea, mi invitate a nozze. Il Green Deal era sbagliato prima quando lo proponeva il vostro amico Timmermans che portavate in processione come la Madonna Pellegrina. E resta sbagliato adesso". 

 

Insomma, se qualcuno ha "sbagliato a firmare degli accordi non significa che ora quegli accordi ce li dobbiamo tenere per forza fino al suicidio", rimarca il direttore.

 

Tuttavia, le distrazioni selettive della sinistra sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare al caso Antimafia sollevato da Il Tempo: "Informo che c'è un bello scandalo che riguarda Roberto Scarpinato", ex magistrato e senatore M5s, ossia le "telefonate tra il membro della commissione Antimafia Scarpinato e il suo ex collega Natoli per preparare un'audizione", conversazioni dove non mancano "insulti ai figli di Borsellino e a Borsellino stesso". Ma su questo, rimarca Capezzone, la sinistra è in "silenzio di tomba". Figuratevi il tutto a parti politiche inverse... 

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