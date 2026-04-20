L'aria che tira, Capezzone inchioda la sinistra sullo scandalo Antimafia: "Silenzio tombale"

Valerio Castro 20 aprile 2026 a

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L'opposizione va all'assalto del governo di Giorgia Meloni nell'illusione di farlo cadere, ma la memoria è corta e l'attenzione selettiva. Nel corso della puntata di lunedì 20 aprile de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, c'è Vincenzo Amendola del Pd che spara a zero sul centrodestra per l'energia, con le tensioni internazionali che gravano sull'approvvigionamento di risorse. Daniele Capezzone ribalta le argomentazioni del dem: "Contrariamente ai vostri alleati del Movimento Cinque Stelle, a un pezzo di stampa di centrodestra e anche a un segmento di centrodestra, non si vede per quale ragione ci debba essere fretta di prendere il gas dalla Russia quando lo si può prendere dall'Algeria e dall'Azerbaijan", osserva il direttore de Il Tempo. Meloni, ricorda, "andrà in Azerbaijan ad aumentare il gas che arriva attraverso il Tap che i grillini non volevano", senza contare che la Russia ce lo venderebbe a prezzo di mercato.

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Il fatto è un altro, argomenta Capezzone: "Se mi si dice, guarda che su tante cose i governi sia di centrosinistra che di centrodestra sono stati troppo cedevoli rispetto all'Unione Europea, mi invitate a nozze. Il Green Deal era sbagliato prima quando lo proponeva il vostro amico Timmermans che portavate in processione come la Madonna Pellegrina. E resta sbagliato adesso".

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Insomma, se qualcuno ha "sbagliato a firmare degli accordi non significa che ora quegli accordi ce li dobbiamo tenere per forza fino al suicidio", rimarca il direttore.

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Tuttavia, le distrazioni selettive della sinistra sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare al caso Antimafia sollevato da Il Tempo: "Informo che c'è un bello scandalo che riguarda Roberto Scarpinato", ex magistrato e senatore M5s, ossia le "telefonate tra il membro della commissione Antimafia Scarpinato e il suo ex collega Natoli per preparare un'audizione", conversazioni dove non mancano "insulti ai figli di Borsellino e a Borsellino stesso". Ma su questo, rimarca Capezzone, la sinistra è in "silenzio di tomba". Figuratevi il tutto a parti politiche inverse...